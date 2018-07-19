Первую трансплантацию печени провели в Боткинской больнице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Сипко

Хирурги больницы имени Боткина успешно провели первую в истории клиники трансплантацию печени. Об этом передает портал мэра и правительства Москвы.

"Пересадка печени – это сложное хирургическое вмешательство. Нам не нужно приглашать специалистов из других медучреждений, так как наши хирурги сегодня сами выполняют такие резекции печени, которые в техническом плане даже сложнее трансплантации", – рассказал главврач больницы Алексей Шабунин.

Вместе с ним восьмичасовую операцию провели опытные хурурги больницы – заместитель главврача Игорь Парфенов, завотделением трансплантологии Павел Дроздов и другие медики отделения хирургии печени и поджелудочной железы.

У пациентки был обнаружен цирроз печени, из-за которого орган был сильно поражен и перестал работать. Операция по замене печени прошла успешно, сейчас женщину наблюдают врачи.

Трансплантацию органов и тканей стали выполнять в Боткинской больнице в июне этого года. Ранее подобные операции проводили только в НИИ имени Склифосовского.

Сейчас в Боткинской больнице проводят пересадку почек, костного мозга, роговицы глаза и печени.

Ежегодно врачи клиники делают более 67 тысяч операций разного профиля, семь процентов из которых – высокотехнологичные. В большинстве случаев это малоинвазивные, эндоскопические вмешательства и операции под контролем ультразвукового, рентгеновского оборудования и КТ-навигации. Помимо этого, с 2013 года в больнице выполняются роботические операции с помощью хирургической системы "Да Винчи".