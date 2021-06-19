Терапевт рассказала, о каких опасных болезнях говорит обильное потоотделение

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Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко рассказала Москве 24 о причинах обильного потоотделения, а также в каких случаях с этой проблемой лучше незамедлительно обратиться к медикам.

По ее словам, самая распространенная причина того, что человек потеет, – это нервозность. Обильное потоотделение связано с выработкой гормонов стресса – кортизола и адреналина, пояснила она. "То есть это своего рода защитная реакция организма. Бояться этого не стоит, нужно просто укреплять свою нервную систему", – посоветовала Романенко.

Кроме того, на потоотделение влияет прием различных лекарственных препаратов, указала терапевт.





Татьяна Романенко врач-терапевт высшей категории Антибиотики, противоопухолевые препараты, гормональные препараты, антидепрессанты также могут способствовать обильному потоотделению.

Если проблема начинает беспокоить несколько раз в день или человек просыпается от ночной потливости, то это может быть симптомом развития каких-либо болезней, подчеркнула врач.

По словам Романенко, в первую очередь такие симптомы говорят о наличии в организме инфекции или проблем с щитовидной железой.



"Доктор 24": потливость

"Организм пытается справиться с этой инфекцией, температура повышается, потоотделение увеличивается. Другая причина, когда мы начинаем активно потеть, – это повышенная работа щитовидной железы. При гипертиреозе в избыточном количестве выделяются тиреоидные гормоны", – объяснила она.





Татьяна Романенко врач-терапевт высшей категории При этом человек становится раздражительным, нередко он худеет. В данном случае выход один – обратиться к врачу и проверить уровень гормонов щитовидной железы.

Также избыточная потливость нередко сопутствует и сахарному диабету, предупреждает Романенко. "Если у вас появились такие симптомы, как чувство голода, которое сопровождается потливостью, это повод срочно обратиться к врачу и проверить уровень глюкозы в крови", – заключила терапевт.

Ранее врач – аллерголог-иммунолог Анна Шуляева пояснила, что избежать потницы можно, если регулярно мыться, использовать средства от потливости, а также носить дышащую одежду из натуральных материалов. Если заболевание все же началось, то вылечить его можно за несколько дней с помощью подсушивающих кремов.