Московские врачи спасли пациентку с грыжей, которая протерла кожу живота

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

В Москве хирурги городской клинической больницы имени Виноградова спасли пациентку, у которой грыжа протерла кожу живота. Об этом говорится на сайте столичного департамента здравоохранения.

Как уточняется, грыжу у женщины обнаружили 20 лет назад, за это время кожа в области грыжи сильно истончилась из-за постоянного трения.

"В какой-то момент женщина упала, это привело к неожиданным и тяжелым последствиям. В момент падения кожа и грыжевой мешок разорвались, в результате чего из живота выпала часть кишечника. Бригада скорой медицинской помощи срочно доставила пациентку в хирургическое отделение больницы имени Виноградова", – говорится в сообщении.

В Депздраве отметили, что хирурги провели экстренную операцию. Послеоперационный период прошел без осложнений, состояние пациентки стабилизировалось, и уже через несколько дней ее выписали без какой-либо опасности для жизни или здоровья, говорится в сообщении.

Летом прошлого года врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского спасли женщину с опухолью размером в треть мозга. Медикам для удаления образования пришлось сделать разрез фактически от уха до уха.

В Депздраве рассказали, что опухоль росла у женщины в головном мозге годами и никак себя не проявляла до осени 2019 года. Ее состояние ухудшалось с каждым днем, поэтому потребовалась срочная операция. Хирургам нужно было отделить сосуды, не повредив их, чтобы избежать обильного кровотечения.

