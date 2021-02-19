В Подмосковье врачи удалили пациентке гигантскую кисту

Фото: министерство здравоохранения Московской области
В Подмосковье врачи Ступинской больницы провели успешную операцию по удалению из брюшной полости пациентки 12-литровой кисты. Об этом сообщается на сайте Минздрава Московской области.
50-летняя женщина поступила в терапевтическое отделение с жалобами на значительное увеличение живота, а также боли и дискомфорт. В ходе диагностики врачи обнаружили огромного размера новообразование в брюшной полости пациентки.
"На операции обнаружилось, что это очень редкая киста забрюшинного пространства, которая расположена за всеми внутренними органами. В стенках кисты проходил мочеточник от правой почки, что нарушало ее работу. Киста была настолько большая, что сместила все внутренние органы. В ходе операции мы аккуратно отделили ее от всех органов, никаких повреждений не нашли", – рассказал заведующий хирургическим отделением больницы Макар Хачатуров.
В результате операции киста была полностью удалена, пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана из больницы.
Ранее в Московской области врачи спасли новорожденного ребенка, у которого из отверстия в животе выпали кишечник и другие внутренние органы. Такая тяжелая врожденная патология встречается у одного из 10 тысяч новорожденных. Операция потребовалась спустя 3,5 часа после рождения ребенка. На данный момент мать и младенец чувствуют себя хорошо.
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