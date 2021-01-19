Центр Кулакова изучит влияние вакцины на репродуктивную систему

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Центр имени академика Кулакова проведет исследование о влиянии вакцины от коронавирусной инфекции на репродуктивную систему. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя департамента организации научной деятельности центра Наталию Долгушину.

"Очень интересно было бы проведение исследований, в которых мы бы оценили, как вакцины потенциально могут влиять на репродукцию. В нашем центре сейчас проводится в рамках госзадания клиническое исследование по изучению влияния вакцины "Спутник V" на репродуктивную систему мужчин и женщин", – сказала Долгушина.

Она отметила, что в рамках исследования планируют вакцинировать 200 мужчин и столько же женщин. Долгушина выразила надежду, что в ближайшее время удастся набрать необходимую группу из добровольцев.

В России 18 января стартовала масштабная вакцинация. Прививку граждане страны могут сделать одним из двух зарегистрированных в стране препаратов – "Спутником V" или "ЭпиВакКороной". Первая вакцина была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе, а вторая – в центре "Вектор" 27 октября.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее рассказала, что вакцинация от COVID-19 в стране должна быть организована так, чтобы коллективный иммунитет был сформирован к началу осеннего эпидемического сезона. Она также отмечала, что в первый год вакцинацией можно охватить 60% населения страны.

