Лабораторные мощности резервного госпиталя в Сокольниках увеличили в 10 раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На базе новых корпусов в резервном госпитале в Сокольниках начала работать автоматизированная лаборатория, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"В нашем резервном госпитале функционирует современная автоматизированная лаборатория, позволяющая выполнять в сутки более 50 тысяч исследований. Время выполнения одной пробы на автоматизированных биохимических, гематологических и коагулологических анализаторах составляет не более одной-трех минут", – рассказала заведующая центром лабораторной диагностики резервного госпиталя в Сокольниках Алина Мелкумян.

В клинико-диагностической лаборатории проводят общий и биохимический анализы крови, выявляют маркеры сердечно-легочной недостаточности, проводят исследования на наличие бактериальной инфекции, а также специалисты с помощью специального оборудования проводят оценку состояния пациента.

"Лаборатория в новых корпусах оборудована в соответствии с мировыми стандартами. Нам удалось в 10 раз увеличить ее мощности, что позволит в кратчайшие сроки провести необходимые анализы, своевременно оказать помощь пациентам с COVID-19 и выбрать оптимальную тактику лечения", – уточнил главный врач городской клинической больницы имени Иноземцева Александр Митичкин.

Новые корпуса в резервном госпитале имеют три УЗИ- аппарата, мобильный рентген-аппарат, 18 аппаратов ИВЛ и передвижной компьютерный томограф. Для больных COVID-19 дополнительно развернуто 625 коек, 18 из них для интенсивной терапии.

В декабре прошлого года Сергей Собянин открыл реанимационное отделение резервного госпиталя для пациентов с COVID-19 в павильоне № 75 на ВДНХ. Собянин подчеркнул, что созданные в столице резервные госпитали несут огромную нагрузку, а половина из всех мощностей – специализированные корпуса, созданные для борьбы с коронавирусом. При этом, по его словам, постоянно увеличиваются не только объемы, но и качество, и оснащенность этих госпиталей.

