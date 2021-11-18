Центр Чумакова планирует начать производство новой вакцины против полиомиелита

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Центр имени Чумакова планирует запустить в 2022 году производство новой вакцины для профилактики полиомиелита "Полиоваксин". Об этом ТАСС сообщил директор центра Айдар Ишмухаметов.
Он пояснил, что на данный момент ученые уже сформулировали свои определения того, что такое платформа по созданию медицинских иммунобиологических препаратов, а также выработали технологию масштабирования производства для увеличения объемов выпуска вакцин.
"Эти понятия являются базовыми для соединения фундаментальных исследований и создания конечного продукта", – подчеркнул Ишмухаметов.
Директор отметил, что за последние пять лет центром на основе биотехнологической платформы цельновирионных вакцин были созданы семь препаратов. И большая часть из них в итоге поступила в гражданский оборот.
"В ноябре мы получили регистрационное удостоверение, а значит, что, несмотря на все потрясения, связанные с созданием вакцины против COVID-19, возвращаемся, так сказать, к вакцинам мирного времени, и вакцина "Полиоваксин" для профилактики полиомиелита стоит у нас в планах производства на 2022 год", – заявил Ишмухаметов.
Ранее Минздрав одобрил проведение центром имени Чумакова клинических исследований вакцины "КовиВак" на людях старше 60 лет. Закончить испытание вакцины планируется к 1 августа следующего года. В исследованиях примут участие 250 добровольцев.
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