"Русский" вариант штамма "Дельта" получил официальное название

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Разновидность штамма "Дельта" вируса SARS-CoV-2, которую окрестили "русской" из-за того, что она доминирует в России и соседних странах, получила официальное наименование, сообщает РИА Новости.
В реестр номенклатуры коронавируса Pangolin разновидность штамма внесли под именем AY.122. Впервые ее обнаружили в Словакии в январе этого года. В конце мая – начале июня она появилась в России. Также новый вид распространился в Казахстане, на Украине, в Турции, Финляндии и Израиле.
Во время классификации этого подтипа "Дельты" были затруднения из-за ненадежного поведения одной из двух характерных для него мутаций – Orf7a:P45L. В итоге было решено использовать для идентификации новой ветви ее вторую, более надежную мутацию NSP2_K81N.
Выделение характерной мутации именно для этой разновидности стало определяющим фактором для присвоения ей собственного имени. Эта мутация находится в неструктурных генах, а не в спайковом белке вируса, на который нацелены большинство вакцин. В связи с этим она не повлияет на устойчивость "русской" мутации к антителам.
Ранее главный внештатный специалист Минздрава РФ Оксана Драпкина сообщила, что штамм коронавируса "Дельта" отличается от других высокой поражающей способностью. По ее словам, она превышает заразность "уханьского" штамма в 2–2,5 раза. Также Драпкина отметила, что при заражении "Дельтой" заболевание протекает более стремительно с высокой вероятностью осложнений.
Инфекционист рассказал, что "Дельта"-штамм может ускользать от антител
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