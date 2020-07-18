Медиков ФМБА направят на космодром Восточный для борьбы с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Самолет "Роскосмоса" доставит сводный отряд медиков на космодром Восточный для профилактики распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

"Врачи ФМБА [Федерального медико-биологического агентства] России прибудут на космодром Восточный спецбортом госкорпорации "Роскосмос" для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19", – рассказали в медорганизации.

По данным агентства, тем же рейсом на космодром доставят лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты.

Согласно оперативным сводкам на 17 июля, на самом Восточном случаев коронавируса не выявлено. Инфекцию диагностировали в закрытом административно-территориальном образовании Циолковский – установлено 52 случая, 21 человек выздоровел.

В ФМБА отметили, что болезнь у пациентов протекает в легкой форме, ситуация находится под контролем.

Ранее в июле спецборт с медиками Федерального медико-биологического агентства и оборудованием направили на космодром Байконур. Группа в составе 14 человек также доставила четыре аппарата ИВЛ, десять дополнительных кроватей, а также иное оборудование и средства индивидуальной защиты.

