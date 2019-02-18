Пять магнитных шариков вытащили хирурги из кишечника ребенка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Хирурги детской городской клинической больницы № 9 имени Сперанского помогли десятилетней девочке, проглотившей магнитные шарики, сообщает Агентство "Москва".
Ребенок поступил в медучреждение с подозрением на кишечную инфекцию. Во время рентгенографии выяснилось, что в кишечнике ребенка находится плотный комок инородных предметов. Тогда девочка призналась, что больше недели назад проглотила пять магнитных шариков.
Из инфекционного отделения ее перевели в хирургию, где провели ряд манипуляций. Однако в итоге пришлось сделать колоноскопию под наркозом. Через прямую кишку специальным эндоскопическим захватом хирурги "поймали" и удалили шарики из слепого отдела толстой кишки. Ребенка выписали домой на следующий день.
В той же больнице в начале месяца из кишечника девочки удалили 400-граммовый комок волос. Он образовался оттого, что ребенок часто жевал свои волосы.
А из желудка 72-летнего пациента удалили фитобезоар, образовавшийся из-за переедания хурмы. Фитобезоар – инородное тело, сформировавшееся в желудке из-за скопления грубых волокон, которые не способны перевариться. Пациента выписали через несколько дней.
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