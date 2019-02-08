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08:50

Московские врачи удалили из кишечника девочки 400-граммовый комок волос

медицина происшествия

08:50

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Врачи детской городской клинической больницы № 9 имени Сперанского столичного департамента здравоохранения удалили из кишечника девочки 400-граммовый комок волос. Он образовался оттого, что ребенок часто жевал свои волосы, сообщает Агентство "Москва".

Восьмилетнюю девочку госпитализировали в больницу с болями в животе, отказом от еды, многократной рвотой. Выяснилось, что школьница последние два года жевала свои волосы, но родителей ребенка это не обеспокоило и к врачам они не обращались. Уже при пальпации хирурги определили крупное плотное образование внутри брюшной полости.

Ультразвуковое исследование живота показало наличие трихобезоара – инородного тела, состоящего из скопления волос. Оно заняло всю полость желудка и двенадцатиперстной кишки. Пациентке выполнили лапаротомию и гастротомию, чтобы извлечь волосяной ком. Через несколько дней девочку выписали домой с необходимыми рекомендациями.

Ранее из желудка 72-летнего пациента удалили фитобезоар, образовавшийся из-за переедания хурмы. Фитобезоар – инородное тело, сформировавшееся в желудке из-за скопления грубых волокон, которые не способны перевариться. Операция прошла успешно, пациента выписали через несколько дней.

медицина происшествия

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