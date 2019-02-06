Московские врачи удалили из желудка любителя хурмы фитобезоар

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве мужчине, переевшему хурмы, потребовалась хирургическая операция. 72-летний пациент поступил в столичную больницу №51, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения.

Пенсионер пожаловался медикам на схваткообразные боли в животе, тошноту, рвоту и задержку стула в течение трех дней. Врачи выявили у него острую тонкокишечную непроходимость.

В ходе операции выяснилось, что всему виной фитобезоар – инородное тело, сформировавшееся в желудке в результате скопления грубых волокон, которые не способны перевариться. Выяснилось, что пациент – большой любитель хурмы, из-за этого плода и образовался недуг.

Операция прошла успешно, пациент был выписан через несколько дней. Также врачи настоятельно рекомендовали ему соблюдать режим питания.