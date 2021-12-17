В ВОЗ оценили эффективность разных типов вакцин от COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) установили, что эффективность вакцинации от коронавируса препаратами на основе разных технологий схожа по эффективности после уколов вакцинами на основе одной технологии. Об этом сообщает РИА Новости.
Исследования показали, что защита, которую обеспечивает вакцинация или ревакцинация препаратами на основе технологии мРНК и вирусными векторными препаратами, составляет от 61 до 91%. При этом эффективность прививки только вакцинами первой категории может составлять от 69 до 90%. Вакцинация вирусными векторными препаратами обеспечивает защиту от 43 до 89%.
Также результаты исследований, проведенных в Великобритании и Чили, позволили делать вывод, что введение бустерной дозы вакцины, созданной по другой технологии, чем первые две дозы, обеспечивает высокую эффективность против симптоматического течения COVID-19.
Кроме того, в ВОЗ установили, что любые вакцины в среднем дают более чем 95-процентную защиту от тяжелого течения COVID-19 и госпитализации. Такие данные показали исследования, проведенные в разных странах.
Ранее в ВОЗ заявили, что на сегодняшний день нет подтвержденных доказательств эффективности вакцин против "Омикрон"-штамма. При этом предварительные данные указывают на легкое течение заболевания, так как большинство выявленных случаев были бессимптомные или с легкими и средними симптомами.
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