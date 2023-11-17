Заммэра Москвы заявила, что в городе выхаживают 99% недоношенных младенцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Врачи московских перинатальных центров выхаживают 99% младенцев, появившихся на свет раньше срока. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова в Международный день недоношенных детей.

"В наших роддомах за год рождаются в среднем шесть тысяч недоношенных детей – около 5%. Выживаемость детей с очень низкой массой тела (от килограмма до полутора) в этом году составляет почти 99%", – цитируют ее на портале мэра и правительства Москвы.

Показатель выживаемости пациентов с экстремально низкой массой тела – от 500 граммов до килограмма – составляет 82%. По словам Раковой, ежегодно он становится только выше.

В Москве работают пять перинатальных центров, каждый из которых оснащен необходимыми современными технологиями для оказания помощи недоношенным детям. В ближайшее время в столице откроют новый центр при больнице № 31 имени академика Г. М. Савельевой.

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