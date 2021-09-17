В России запустили производство вакцины AstraZeneca против COVID-19 для экспорта

Фото: depositphotos/rafapress

Российская фармацевтическая компания "Р-Фарм" начала производство вакцины против коронавируса по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca для экспорта, сообщил первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.

По его словам, вакцина производится под экспорт, в то время как внутренний рынок России полностью обеспечен отечественными продуктами.

"Что касается внутреннего рынка, мы обеспечены собственными продуктами в полном объеме. Все возможно, в будущем особенно, но здесь и сейчас на волне ажиотажного спроса мы работаем со своими производствами, поддерживаем свою фарму", – цитирует замминистра РИА Новости.

В июле 2020 года компания "Р-Фарм" объявила о договоренности с AstraZeneca по производству препарата для профилактики COVID-19. Утверждалось, что "Р-Фарм" будет поставлять вакцину в 30–50 стран.

Гендиректор "Р-Фарм" Василий Игнатьев говорил, что "Р-Кови" будет выпускаться объемом несколько сотен тысяч вакцин ежемесячно.

Внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов заявил, что в России около 38 процентов граждан завершили вакцинацию от коронавируса. Эксперт подчеркнул, что заболеваемость COVID-19 идет на спад, однако показатели смертности остаются на прежнем уровне.

