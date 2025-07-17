Подмосковные врачи спасли мужчину, который проглотил инструмент стоматолога

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В Коломенской больнице спасли мужчину, который проглотил инструмент стоматолога, рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья.

45-летний пациент обратился с жалобами на колющие боли в области шеи, а также на затруднение прохождения пищи и ощущение инородного тела в горле.

В ходе обследования пищевода врачи нашли К-файл – это инструмент, который используется для обработки каналов зубов перед пломбированием.

Мужчина вспомнил, что недавно посещал стоматолога и что в какой-то момент у него сработал глотательный рефлекс.

Инструмент удалось вытащить с помощью специальных щипцов, рассказал заведующий оториноларингологическим отделением Коломенской больницы Юрий Пурдяхин.

"Сам по себе К-файл очень острый и, если бы он продвинулся ниже в пищевод, то мог бы повредить слизистую желудочно-кишечного тракта. Но, к счастью, все обошлось", – подчеркнул врач.

Сейчас мужчина уже выписан домой. Медики напоминают, что в случае проглатывания какого-то предмета, необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью к специалистам.

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