Более 60% заболевших коронавирусом в Москве уже выздоровело

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Число новых случаев коронавируса в Москве снизилось на 25 процентов по сравнению с минувшим днем. Об этом сообщили в Оперативном штабе по ситуации с инфекцией.

За сутки в городе подтверждено 1065 новых случаев. 38,4 процента среди новых заболевших составляют люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34,1 процента – от 46 до 65 лет, 12,3 процента – от 66 до 79 лет, еще 7% – старше 80 лет. 8,2 процента людей с коронавирусом составляют дети.

Все, у кого выявлена инфекция, а также контактировавшие с ними находятся под медицинским наблюдением.

За последние сутки в Москве вылечился от коронавирусной инфекции еще 2 271 пациент.

"Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 209 745 случаев коронавируса, при этом свыше 60% заболевших, более 128 тысяч человек, уже выздоровело", – уточнили в Оперативном штабе.

Ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова объявила, что в столице провели уже более трех миллионов тестов на коронавирусную инфекцию. В столице для диагностики используют ПЦР-анализы и ИХЛА-тестирование.

Заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов накануне рассказал, что Россия находится в низшей точке заболеваемости коронавирусом. Он также отметил, что растет иммунная прослойка населения, – этот показатель уже достиг 17-20 процентов.

Согласно данным Оперативного штаба, анализы на антитела к COVID-19 сдали более 165 тысяч жителей Москвы. Данные последних двух недель указывают на то, что иммунитет формируется у 17,4 процента населения.

