Роспотребнадзор потратит 500 тысяч рублей на исследование диареи

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Роспотребнадзор намерен выяснить причины диарейных заболеваний в Африке. На эти цели ведомство планирует направить 500 тысяч рублей, сообщает News.ru.

Для исследования специалистам Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера при Роспотребнадзоре необходимо получить биологический материал в Гвинее. Предполагается, что контракт на эти работы заключат до конца года, на госзакупу подано уже две заявки.

Согласно условиям контракта, исполнитель будет постоянно на связи с петербургскими вирусологами. Ему также придется следовать рекомендациям по сбору, хранению и транспортировке проб в специальных контейнерах, учитывая правила Гвинеи. Работу предстоит выполнить в короткие сроки.

"При заборе биологического материала должны быть обеспечены правильная подготовка представителей населения Гвинейской Республики и соблюдение правил безопасности и стерильности сбора биологического материала", – сказано в инструкции Роспотребнадзора.

Собранный биоматериал поступит в лабораторию Роспотребнадзора в госпитале CREMS в городе Киндия. Два года назад там открыли Российско-Гвинейский исследовательский центр эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней.

Роспотребнадзор сотрудничал с властями Гвинеи в области профилактики и мониторинга вирусных инфекций после ликвидации вспышки Эболы в 2014–2016 годах. Российские специалисты также апробировали в Гвинее тест-системы от лихорадок.