Москвичей бесплатно проверят на гипертонию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Бесплатная акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с гипертонией, стартовала в Москве. В 30 медицинских учреждениях всем желающим измерят давление и уровень сахара в крови, сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

Горожан ждут консультации терапевтов и кардиологов, а также комплексная диагностика и лекции о профилактике гипертонии. Акция продлится до 31 мая.

Отмечается, что в некоторых медорганизациях можно будет сдать экспресс-анализ крови на уровень холестерина в крови и снять электрокардиограмму.

Часть мероприятий пройдет не в больницах. Например, с 17 по 24 мая ежедневно можно будет измерить артериальное давление и получить консультации специалистов во всех центрах "Мои документы".

Как отметили в столичном департаменте здравоохранения, в Москве создана эффективная и современная система профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"Результатом этого стало значительное снижение смертности и инвалидизации от сердечно-сосудистых заболеваний, что положительно сказалось на средней продолжительности и качестве жизни москвичей", – подчеркнули в ведомстве.

Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией отмечают 17 мая. Ранее медики посоветовали людям, которые страдают от этого заболевания, есть больше клюквы и не курить.

