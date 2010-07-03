Гипертоникам посоветовали есть больше клюквы и не курить

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Людям, страдающим от артериальной гипертонии, стоит заниматься спортом и есть продукты с высоким содержанием калия и магния. Такой совет дал врач-кардиолог поликлиники № 180 Николай Серебряков, передает Агентство "Москва".

Рекомендациями медик поделился в преддверии Всемирного дня борьбы с артериальной гипертонией, который отмечается 17 мая. По его словам, в рацион лучше включить клюкву, бруснику, овощи, фрукты и цельнозерновые каши.

"Если человек соблюдает все эти правила, но нормальных цифр давления не достигает – это серьезный сигнал для того, чтобы обратиться к врачу за подбором медикаментозной терапии", – уточнил Серебряков.

А вот от поваренной соли лучше отказаться, поскольку она задерживает жидкость в организме и нарушает функцию почек. Чтобы болезнь не прогрессировала, нужно бросить курить и следить за весом, пояснил врач.

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