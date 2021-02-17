Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Центр пульмонологии больницы № 67 вернется к обычному режиму работы, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Стабильная ситуация с COVID-19 в городе позволяет нам продолжать выводить из работы с коронавирусом медицинские учреждения. Еще один корпус многопрофильной больницы, ранее перепрофилированный под прием пациентов с COVID-19, возвращается к обычному режиму работы. Центр пульмонологии, созданный на базе городской клинической больницы № 67 имени Ворохобова, после проведения специализированной санитарной обработки примет пациентов по основному профилю", – заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В соответствии с временным стандартом пациентов будут доставлять в больницу через отдельный вход с интервалом не менее 15 минут. Уточняется, что в этот интервал в медицинском учреждении будет осуществлена дезинфекция помещений. Также в них будут дополнительно проводить проветривание с последующим обеззараживанием воздуха. Все сотрудники перед началом работы сдадут тесты на коронавирус.
Ранее сообщалось, что число больничных коек для пациентов с COVID-19 в Москве сократят еще на треть. Ракова отмечала, что к прежнему режиму работы вернутся около 4,7 тысячи коек. Речь идет в том числе о корпусах городских больниц № 52 и 5 имени Филатова.
"Это наш город": в столице еще на треть сократят число коек для пациентов с COVID-19
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