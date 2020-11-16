Ученые назвали новый фактор риска при COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Ученые выявили новый фактор риска при коронавирусе. Об этом сообщает Medicalxpress.
Специалисты университетской больницы и университета Турку изучили информацию о пациентах с коронавирусной инфекцией из Юго-Западной Финляндии во время весенней волны пандемии.
Ученым удалось выяснить, что почти у трети пациентов, находящихся на стационарном лечении, ранее было выявлено апноэ во сне. Также ученые отметили, что лечение от него получают только 3,1% населения региона. Это существенно увеличивает долю таких пациентов среди остальных.
Также эксперты подчеркнули, что нельзя объяснить распространенность этого заболевания только корреляцией с ожирением (которое часто встречается при апноэ), поэтому данный вопрос необходимо изучать подробнее.
Обструктивное апноэ – это клиническое нарушение, при котором могут наблюдаться частые остановки дыхания во время сна, нередко они сопровождаются громким храпом. Из-за таких остановок мозг вызывает короткое пробуждение, открывает дыхательные пути и возобновляет дыхательный процесс.
Ранее немецкие ученые заявили, что лечиться от коронавируса можно и с помощью натуральных продуктов. По их мнению, заболевшим помогут зеленый чай, а также соки граната и черноплодки. Однако доктор биологических наук Алексей Аграновский подчеркнул, что натуральные средства помогают повысить иммунитет, потому что в них много витаминов и полезных веществ, однако на сам вирус в организме они не действуют.
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