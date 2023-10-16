Исследования двух вакцин против нового штамма коронавируса начались в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Исследования двух вакцин, адаптированных под новый штамм коронавируса XBB-1, начались в Москве. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Она рассказала, что вместе с институтом имени Н. Ф. Гамалеи началось исследование двухкомпонентного "Спутника V" и однокомпонентного "Спутника Лайт", адаптированных под новый штамм коронавируса. Клинические исследования проходят на базе двух московских поликлиник, а также медицинского университета имени И. М. Сеченова, уточнила Ракова.

Также она добавила, что добровольцы уже набраны. После исследований планируется закупить новые препараты, чтобы все москвичи смогли защититься от нового штамма коронавируса, отметила заммэра столицы.

Третья и четвертая фазы клинических исследований проходят на базе филиала № 3 городской поликлиники № 64. Там исследуют вакцину "Спутник Лайт". В филиале № 5 городской поликлиники № 62 занимаются "Спутником V". В каждом исследовании участвуют по 50 добровольцев, за которыми будут наблюдать в течение 90 дней.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что из-за снижения уровня заболеваемости COVID-19 вводить ограничения в стране не планируется. Она рассчитывает на то, что за три года россияне стали абсолютно сознательными и будут соблюдать элементарные правила безопасности: например, мыть руки или не выходить из дома при плохом самочувствии.

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