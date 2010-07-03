Путин предложил вернуть систему распределения выпускников медвузов

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Владимир Путин предложил Минздраву и правительству оценить возможность возвращения в Россию системы распределения выпускников вузов, отучившихся за счет государства.

Так президент прокомментировал на медиафоруме ОНФ в Сочи выступление президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

Знаменитый детский врач заявил о необходимости вернуть систему распределения по окончании вузов, которая существовала в советское время. По его мнению, это эффективно решит проблему с недостатком медицинских кадров в регионах. Рошаль отметил, что если такое решение будет принято, снять кадровый вопрос получится в течение 1–2 лет.

"Давайте подумаем, я попрошу министра к этому вернуться, пообсуждать с правительством возможность и реализуемость идеи распределения тех выпускников вузов, которые учатся на бюджетной основе", – цитирует Путина "Интерфакс".

Сегодня большинство специалистов, оканчивая медицинские вузы, пытаются остаться в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах, при этом во многих регионах наблюдается нехватка врачей.