Законопроект о посещении пациентов в реанимации приняли во втором чтении

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о посещении родственниками пациентов отделений реанимации и интенсивной терапии, передает телеканал Москва 24.
Автором законопроекта стал депутат Николай Герасименко. Согласно проекту, пациентов смогут посещать родители и другие члены семьи и законные представители.
Порядок посещения установят федеральные органы исполнительной власти. Тем не менее медицинские организации не обязаны обеспечивать возможность посещения пациентов, которые пребывают в реанимации или палате интенсивной терапии.
Сегодня возможность посещения родственниками пациента и пребывания с ним в медицинской организации предусмотрена законом "Об основах охраны здоровья". В то же время действующее законодательство не содержит прямых отсылок на обязанность больницы обеспечивать такую возможность.
В данный момент доступ к пациентам в большинстве случаев является жестом доброй воли главного врача, и принятый закон решит эту проблему, считает автор инициативы.
Госдума рассматривает во втором чтении законопроект о посещении больных в реанимации
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