Законопроект о посещении пациентов в реанимации приняли во втором чтении

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о посещении родственниками пациентов отделений реанимации и интенсивной терапии, передает телеканал Москва 24.

Автором законопроекта стал депутат Николай Герасименко. Согласно проекту, пациентов смогут посещать родители и другие члены семьи и законные представители.

Порядок посещения установят федеральные органы исполнительной власти. Тем не менее медицинские организации не обязаны обеспечивать возможность посещения пациентов, которые пребывают в реанимации или палате интенсивной терапии.

Сегодня возможность посещения родственниками пациента и пребывания с ним в медицинской организации предусмотрена законом "Об основах охраны здоровья". В то же время действующее законодательство не содержит прямых отсылок на обязанность больницы обеспечивать такую возможность.

В данный момент доступ к пациентам в большинстве случаев является жестом доброй воли главного врача, и принятый закон решит эту проблему, считает автор инициативы.