Главный онколог Москвы стал почетным членом Американской ассоциации хирургов

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Онколог из России впервые стал почетным членом Американской ассоциации хирургов. Такой возможности был удостоен главный онколог Москвы профессор Игорь Хатьков.

Как рассказал Хатьков Агентству "Москва", впервые он подал свое резюме 4–5 лет назад. Вторая попытка стать членом ассоциации произошла в прошлом году.

"Нам сообщили о единогласном решении за то, чтобы принять (Хатькова в Американскую ассоциацию хирургов. – Прим. ред.). И вот произошло финальное представление на съезде хирургов", – сказал профессор.

Хатьков выразил благодарность научному центру имени Логинова. Кроме того, он поблагодарил правительство Москвы за возможности, которые дает город для работы.

"Я совершенно искренне благодарен Сергею Семеновичу Собянину, правительству Москвы, департаменту здравоохранения за то, что у нас нет никакого ощущения вторичности, у нас совершенно рабочие паритетные отношения со всеми ведущими хирургами мира", – отметил специалист.

Он добавил, что в Москве есть все возможности для реализации самых амбициозных проектов.

"У нас для этого есть прекрасная команда, оборудование, возможности, которые постоянно расширяются", – заключил профессор.

Хатьков является выпускником Саратовского государственного медицинского института. За время своей трудовой деятельности он выпустил 290 научных работ и 7 монографий.

Хатьков первым в России провел лапароскопическую панкреатодуоденальную резекцию. Этот вид лапароскопических операций считается одним из самых трудновыполнимых.

Профессор имеет множество наград и премий, в том числе ордена "За заслуги перед Отечеством III степени" и премии правительства РФ в области науки и техники. Среди международных наград – приз Европейской ассоциации эндоскопической хирургии "За лучшие работы по темам выполнения лапароскопических операций у онкологических больных и лапароскопических вмешательств при опухолях панкреатодуоденальной зоны" и диплом "За лучшие работы в области лапароскопических онкологических процедур и лапароскопической хирургии панкреатодуоденальных опухолей".

Ранее Хатьков рассказал, что во всех взрослых поликлиниках столицы начали работать онкокураторы. Они консультируют пациентов и направляют к нужным специалистам.