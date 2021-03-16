Выявлена новая возможная опасность вакцины AstraZeneca

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Вакцина против коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, помимо тромбоза, может спровоцировать кровотечение, рассказал главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл. Об этом сообщает SVT.

"Появилась новая группа (пациентов. – Прим. ред.), у которой был более серьезный тип повреждения их коагуляционной системы", – заявил Тегнелл.

Он уточнил, что данный симптом начинает проявляться через одну-две недели после получения прививки. В настоящий момент он был обнаружен у 10–15 пациентов по всей Европе, в Швеции таких случаев зафиксировано не было.

"Но это довольно серьезный побочный эффект среди более молодых людей. Пока не удалось установить причинно-следственную связь между вакциной и симптомами", – заявил врач.

Тегнелл подчеркнул, что такой побочный эффект слишком значителен, чтобы продолжить применение препарата от AstraZeneca. Поэтому Швеция была вынуждена приостановить вакцинацию.

Ранее от вакцины AstraZeneca отказались 17 западных стран, включая Германию, Нидерланды, Норвегию, Данию и другие крупные государства. Основной причиной стало большое количество побочных эффектов. Например, эстонские медики выявили их более 500.