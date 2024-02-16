Минздрав РФ подготовил новый порядок оказания первой помощи

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Министерство здравоохранения России подготовило новый порядок оказания первой помощи, а также установил перечень состояний, при которых эта помощь может быть оказана. Проект приказа размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Судя по документу, планируется разрешить оказывать первую помощь без согласия пациента, одного из родителей или другого законного представителя, если нет выраженного отказа от этих действий человека или его законного представителя до начала оказания помощи. Помимо этого, оказание помощи может проводиться с использованием инструкций от диспетчера по приему вызовов "скорой", говорится в проекте.

Более того, для оказания помощи разрешат применять отдельные не входящие в состав аптечек, укладок, наборов и комплектов медизделия и лекарства, а также подручные средства, указано в тексте. В пояснительной записке уточняется, что также устанавливается перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, список мероприятий по ее оказанию и последовательность действий.

Состояния, при которых оказывается первая помощь, – потеря сознания, остановка дыхания или сердца, нарушение проходимости дыхательных путей из-за инородного предмета, наружные кровотечения, травмы, ранения, поражения, отравления, укусы ядовитых животных, судороги, острые психологические реакции на стресс и другие состояния, требующие вызова скорой помощи, отмечается в проекте приказа министерства.

Ранее Владимир Путин подписал закон, разрешающий врачам скорой помощи проводить медицинское вмешательство без согласия пациента при условии, если его жизнь находится в опасности. Уточняется, что медики смогут лечить человека для устранения угрозы его жизни вне медучреждения.

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