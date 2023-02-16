Дефицита обезболивающих препаратов и медизделий для стоматологии в России не наблюдается

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Дефицита обезболивающих препаратов и медицинских изделий для стоматологии в России не наблюдается, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора.

В пресс-службе уточнили, что Росздравнадзор и Минздрав России следят за тем, чтобы на российском рынке всегда сохранялось достаточное количество лекарств и медизделий.

Поводом для заявления послужило сообщение, что российские стоматологические клиники столкнулись с нехваткой ряда медицинских препаратов и оборудования.

В ведомстве сообщили, что от российских представителей иностранных производителей не было уведомлений об остановке или временном прекращении изготовления или ввоза на территорию страны препарата "Убистезин", цемента "Витремер", шлифовальных дисков производства "3М ЭСПЭ Дентал Продактс" и медицинских изделий производства KAVO.

По сообщению Росздравнадзора, препарат "Убистезин" имеется в наличии. В прошлом году в оборот было выпущено более 1,7 миллиона упаковок этого препарата. В этом году в гражданский оборот поступило порядка 180 тысяч упаковок. Всего на территории России находится более 1,5 миллиона упаковок данного препарата.

Главный внештатный специалист – стоматолог Минздрава РФ Олег Янушевич рассказал, что уход некоторых компаний, включая американскую компанию "ЗМ", не спровоцировал ощутимые проблемы на российском стоматологическом рынке материалов.

"Сейчас мы имеем российские успешные аналоги, такие как "Артикаин-Бинергия" и другие, которые используются в карпульных шприцах", – рассказал Янушевич.

По его словам, препараты находятся в достаточном количестве на российском рынке, кроме того, у них есть положительные отзывы от российских специалистов. Он добавил, что большинство логистических проблем со стоматологической продукцией решены, импортные поставки продолжают реализовываться.

Янушевич подчеркнул, что в России производят большое количество качественных аналогов зарубежных препаратов.

Ранее сообщалось, что медицинская техника в России сможет перейти на неоригинальные запчасти с 1 сентября 2023 года.

Согласно приказу Росздравнадзора, переход на неоригинальные запчасти позволит уменьшить риски дальнейшего санкционного давления на Россию.



Минздрав РФ представил перечень потенциально дефицитных лекарств

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!