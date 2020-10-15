Медицинскому симуляционному центру Боткинской больницы исполнилось пять лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева
Медицинскому симуляционному центру (МСЦ) на базе городской клинической больницы имени Боткина исполнилось пять лет, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Медцентр организован по принципу виртуальной многопрофильной клиники. В нем есть отделения урологии, акушерства и гинекологии, неонатологии, реанимация и центр медицины катастроф, эндоскопическое отделение и УЗИ, симуляторы хирургического робота "Да Винчи" и лапароскопических операций, а также роботы "Ноэль" и "Цезарь".
На базе МСЦ также проводят оценочные процедуры соискателей на вакансии в учреждения департамента здравоохранения, участниками которых стали уже свыше 1,5 тысячи специалистов. Сертификаты об успешном окончании обучения получили более 400 человек.
Центр разрабатывает уникальные программы по различным направлениям медицины. За время работы специалисты центра разработали свыше 250 образовательных программ более чем по 50 медицинским направлениям. Недавно специалисты начали проводить мастер-классы для врачей, которые работают с пациентами с коронавирусом.
В июле сообщалось, что Боткинская больница получила новые приборы для проведения иммуногистохимических и молекулярно-генетических исследований. Новые устройства также получили городские клинические онкологические больницы № 1 и 62, Московский клинический научный центр имени Логинова, больница имени Плетнева, ГКБ № 40 и Морозовская детская больница.
Современные приборы помогают специалистам определить природу опухолевой клетки и правильно подобрать лечение, которое воспринимает опухоль как мишень и поражает ее, не затрагивая соседние здоровые клетки.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: