Медицинскому симуляционному центру Боткинской больницы исполнилось пять лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Медицинскому симуляционному центру (МСЦ) на базе городской клинической больницы имени Боткина исполнилось пять лет, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Медцентр организован по принципу виртуальной многопрофильной клиники. В нем есть отделения урологии, акушерства и гинекологии, неонатологии, реанимация и центр медицины катастроф, эндоскопическое отделение и УЗИ, симуляторы хирургического робота "Да Винчи" и лапароскопических операций, а также роботы "Ноэль" и "Цезарь".

На базе МСЦ также проводят оценочные процедуры соискателей на вакансии в учреждения департамента здравоохранения, участниками которых стали уже свыше 1,5 тысячи специалистов. Сертификаты об успешном окончании обучения получили более 400 человек.

Центр разрабатывает уникальные программы по различным направлениям медицины. За время работы специалисты центра разработали свыше 250 образовательных программ более чем по 50 медицинским направлениям. Недавно специалисты начали проводить мастер-классы для врачей, которые работают с пациентами с коронавирусом.

В июле сообщалось, что Боткинская больница получила новые приборы для проведения иммуногистохимических и молекулярно-генетических исследований. Новые устройства также получили городские клинические онкологические больницы № 1 и 62, Московский клинический научный центр имени Логинова, больница имени Плетнева, ГКБ № 40 и Морозовская детская больница.

Современные приборы помогают специалистам определить природу опухолевой клетки и правильно подобрать лечение, которое воспринимает опухоль как мишень и поражает ее, не затрагивая соседние здоровые клетки.