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Транспорт

10:39

Профсоюз пилотов попросил кабмин допустить в РФ иностранные вакцины от COVID-19 – СМИ

медицина транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Шереметьевский профсоюз летного состава обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой допустить на российский рынок иностранные вакцины против COVID-19. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на соответствующее письмо.

В обращении профсоюза говорится, что для выполнения международных рейсов летному составу приходится постоянно сдавать ПЦР-тесты, даже после вакцинации российскими препаратами.

"Просим вас разрешить и ускорить процесс ввода иностранных вакцин против ковида на российский рынок", – отметил в письме глава профсоюза Игорь Дельдюжов.

В аппарате правительства изданию сообщили, что письмо пока не поступило и не было рассмотрено.

Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что российская вакцина будет признана в Евросоюзе, если для этого не возникнет никаких искусственных препятствий политического и лоббистского характера.

Он напомнил, что Европейское агентство до сих пор не признало российский "Спутник V", однако это кропотливая и сложная работа, которая в настоящее время продолжается.

До этого госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что странам Евросоюза не следует регистрировать российские и китайские вакцины от коронавируса.

По мнению Бона, граждане Франции должны иметь возможность прививаться лишь теми препаратами, эффективность которых не вызывает сомнений.

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