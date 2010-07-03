В Минздраве оценили инициативу о производстве лекарств на основе конопли

Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн прокомментировал инициативу Минпромторга запустить производство лекарств на основе конопли в случае изменения законодательства, сообщает ИА "НСН".
"Вопрос сложный. С одной стороны, есть медицинская практика использования медицинских препаратов на основе конопли. И есть какие-то позитивные результаты. С другой стороны, мы понимаем, что это шаг в сторону легализации наркотиков", – отметил Брюн.
Он напомнил, что в XIX – начале XX века конопля входила в британскую фармакопею, использовалась в качестве антидепрессанта. Однако затем от них было решено отказаться.
"100 лет мы прожили без этих препаратов, фармакологическая наука разработала громадный арсенал антидепрессантов, нейролептиков для лечения психических расстройств", – рассказал нарколог.
Брюн отметил, что говорить о медицинском использовании конопли рано. Он привел в пример западные страны, где коноплю используют в терминальных стадиях онкологических заболеваний, и по его мнению, это не медицинское применение.
"В США до 10% населения потребляют опийные наркотики, которые назначают им врачи. И не меньшее количество употребляет коноплю, тоже по назначению врачей. Мне кажется, это очень опасный путь", – добавил эксперт.
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