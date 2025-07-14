Московские врачи помогли пациентке с дирофиляриозом

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Врачи городской поликлиники (ГП) № 5 помогли пациентке, у которой выявили дирофиляриоз. Об этом сообщает пресс-служба столичного Депздрава.

Женщина обратилась к хирургу еще в феврале 2025 года. Она жаловалась на "безболезненный шарик", который появился на правом плече и стал расти в размерах. УЗИ показало, что у пациентки – киста. Затем хирург удалил новообразование.

Кисту направили на исследование, по результатам которого выяснилось, что в ней проходило хронически активное воспаление, вероятно вызванное паразитарным заражением. Инфекционист поликлиники поставил окончательный диагноз – дирофиляриоз, после чего пациентке назначили лекарственную терапию.

"Дирофиляриоз – паразитарное заболевание, которое передается через укусы комаров. Человек является случайным хозяином паразита, а само заражение может произойти во время отдыха на природе, во время охоты или рыбалки, то есть там, где обычно много комаров", – уточнила заведующий хирургическим отделением ГП № 5, врач-хирург Дарья Рябчикова.

В поликлинике объяснили, что возбудитель после укуса комара попадает в кровоток, откуда разносится по органам и тканям, либо остается под кожей. Предотвратить заражение не сможет даже немедленная обработка укуса.

Дальнейшее лечение женщина проходила в инфекционной клинической больнице № 1, где у нее нашли аналогичное новообразование в поднижнечелюстной области. Вторую кисту удалили в научно-клиническом центре имени С. П. Боткина. Операция прошла успешно, но медики рекомендовали пациентке наблюдаться в поликлинике по месту жительства.

Первым симптомом дирофиляриоза является появление безболезненной опухоли с зудом и жжением, указала врач-инфекционист ГП № 5 Марина Захарьина. При глазной форме заболевания гельминт появляется под кожей век, а в некоторых случаях в глазном яблоке или под конъюнктивой.

"Для поражения глаз характерны гиперемия кожи век, птоз, слезотечение, боль в покое и при пальпации. Некоторые пациенты замечают гельминта в глазу, смотрясь в зеркало. Острота зрения при этом не снижается", – объяснила врач.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с Москвой 24 призвала людей, склонных к аллергии, не купаться в море с большим количеством водорослей. В жарких и влажных условиях в водорослях могут размножаться бактерии, в том числе и болезнетворные. Также есть риск заразиться инфекцией: рота- и энтеровирусами, гепатитом А, кишечной палочкой, золотистым стафилококком и холерным вибрионом.

