Врач перечислила болезни, которые обостряются весной

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Врач-терапевт Людмила Лапа заявила, что в весенний период людям необходимо уделять больше внимания профилактике здоровья. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Звезда".
По словам специалиста, для весны характерно обострение аллергических реакций. Они могут быть связаны как с желудочно-кишечным трактом, так и с пыльцой в воздухе. В случае с явными симптомами следует обратиться к аллергологу.
Лапа также отметила, что в группе риска находятся люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Из-за резкой смены погоды они могут испытывать недомогание на фоне скачков давления.
"Пациенты очень часто связывают свое плохое самочувствие весной именно с проблемами микроклимата в регионе. <...> Это на самом деле так, потому что все сосудистые проблемы зависят от внешнего давления и давления внутри человека", – объяснила эксперт.
В качестве метода профилактики врач-терапевт порекомендовала пить минеральную воду и принимать лекарства по схеме лечащего специалиста.
Ранее в московском комплексе городского хозяйства предупредили жителей столицы о накрывшем город пыльцевом дожде. Высокий уровень аллергенов в воздухе стал следствием наиболее активной стадии пыления ольхи и орешника.
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