Роспотребнадзор рекомендовал изолировать заболевшего гриппом родственника

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Специалисты Роспотребнадзора рекомендовали изолировать в другую комнату родственника, который заболел гриппом. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на материалы Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавируса, гриппа и ОРВИ.
"Вызовите врача. Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозможно, то соблюдайте расстояние не менее метра от больного. Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями", – говорится в документе.
Отмечается, что ухаживать за больным должен только один человек, при этом прикрывая рот и нос маской или другим защитным средством. Кроме того, для профилактики коронавируса, гриппа или ОРВИ рекомендуется чаще проветривать помещения, дезинфицировать поверхности, регулярно мыть руки с мылом и вести здоровый образ жизни.
Ранее Роспотребнадзор напомнил о необходимости использовать медицинские маски для защиты от гриппа и ОРВИ. В ведомстве отметили, что вирусы гриппа передаются от человека к человеку преимущественно воздушно-капельным путем.
Специалисты отмечают, что использование маски предотвращает попадание вирусов в организм здорового человека. В частности, в пресс-службе указали на необходимость надевать маску, когда осуществляется уход за больным гриппом человеком.
Кроме того, нужно носить маску в людных местах во время сезонного подъема заболеваемости гриппом. Специалисты напомнили, что маски одноразовые, использовать их можно только один раз, меняя каждые три часа или чаще.
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