Смертоносную "болезнь X" обсудят на Всемирном экономическом форуме в Давосе

Фото: depositphotos/DragosCondreaW

"Болезнь X", которая, по информации медиков, является в десятки раз смертоноснее COVID-19, станет главной темой обсуждения на предстоящем Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщается на сайте ВЭФ.

"Учитывая новые предупреждения Всемирной организации здравоохранения о том, что неизвестная "болезнь X" может привести к смертям, в 20 раз большим, чем пандемия коронавируса, какие новые усилия необходимы для подготовки систем здравоохранения к многочисленным предстоящим вызовам?" – следует из сообщения.

Форум начнется 15 января и продлится пять дней. Обсуждение болезни планируют провести 17 января. Участие в нем примут ведущие эксперты в сфере мирового здравоохранения.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в будущем мир может столкнуться с новой пандемией, но ее не нужно будет бояться как чумы. Организация рекомендовала пройти населению ревакцинацию от COVID-19.

