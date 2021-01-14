Гинцбург рассказал, когда может появиться комбинированная вакцина от COVID-19 и гриппа

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Комбинированная вакцина, которая защитит от коронавирусной инфекции и гриппа, может появиться к концу 2022 года. Об этом РИА Новости сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, технология создания таких препаратов уже была отработана в центре. "К концу следующего года она может появиться", – заявил Гинцбург.

Как отметил глава центра имени Гамалеи, в настоящий момент вакцину приспосабливают под различные варианты вируса гриппа и коронавируса. К клиническим испытаниям, по утверждению Гинцбурга, намерены приступить в начале 2022 года.

За последние сутки в России за сутки выявили 24 763 случая коронавируса. На Москву пришлось 5 893 случая, на Санкт-Петербург – 3 041, на Московскую область – 1 263.