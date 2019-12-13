Каабак провел первую операцию после возвращения в НМИЦ здоровья детей

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Руководитель Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) Михаил Каабак провел первую после возвращения на работу в центр операцию по трансплантации почки ребенку. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Хирург прооперировал девятилетнего ребенка, которому восемь лет назад уже проводили трансплантацию. Каабак удалил пациенту старый трансплантат и пересадили новый. Операция прошла успешно, несмотря на большую кровопотерю.

Врач также рассказал о договоренности с министерством здравоохранения России на максимальное число трансплантаций до конца текущего года. "Мы в этом году будем делать сколько сможем. Это будут трансплантации от посмертных доноров, а не родственных. Есть железная договоренность", – подчеркнул специалист.

По его словам, в будущем году будет сделано около 40 операций.

НМИЦ здоровья детей уволил Михаила Каабака, который проводит операции по пересадке почек грудным детям. Как объяснила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, это не единственный специалист в стране, который делает подобные операции.

После встречи стало известно, что Каабак и уволенная вместе с ним Надежда Бабенко останутся работать в учреждении. Операции по родственной трансплантации запланировали на первые числа января. К этому времени должна завершиться вакцинация детей, которая является обязательным условием перед трансплантацией.

