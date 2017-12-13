Статистику немедицинского применения "Феназепама" в РФ подготовят через неделю

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Статистика случаев немедицинского применения препарата "Феназепам" в России станет известна через неделю. Об этом сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

"Мы собрали статистику по Москве − чистых зависимых от "Феназепама" больных просто не существует", − цитирует слова Брюна Агентство "Москва". "Есть больные алкоголизмом, которые потом догоняются "Феназепамом", мы таких насчитали 76 человек на всю Москву", − отметил психиатр-нарколог. По мнению Брюна, отдельной проблемы, связанной с "Феназепамом", в столице нет. "Сейчас мы собираем статистику по стране, примерно через неделю получим ответ. Но я думаю, что мы то же получим", − добавил эксперт.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Минздраве собирают сведения о возможном психоактивном воздействии препарата "Феназепам" и случаях привыкания к нему при немедицинском применении.

Отмечается, что сейчас "Феназепам" не входит в перечень наркотических средств и психотропных веществ, которые подлежат контролю на территории России. При этом в аптеках этот препарат отпускается строго по рецепту.