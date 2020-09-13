Среднесуточный темп прироста случаев коронавируса в Москве за 2 недели составляет 0,25%

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Среднесуточный темп прироста новых случаев коронавируса в Москве за две недели составляет 0,25%. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В соответствии с критериями Роспотребнадзора, показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе", – говорится в сообщении.

Среди выявленных новых заболевших коронавирусной инфекцией около 38,5% пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет. Количество инфицированных в возрасте от 46 до 65 лет составляет 19,6%.

Около 18,5% всех заболевших – люди в возрасте от 66 до 79 лет, около 10,7% из них старше 80 лет. Еще 12,7% из числа заболевших – дети. Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица уже находятся под наблюдением врачей.

За последние сутки в России подтвердили 5 449 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 283 не имели клинических проявлений болезни. На Москву пришлось 650 случаев. Всего в России зарегистрирован 1 062 811 случай коронавирусной инфекции.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат ее, станут с помощью специального ресурса. Для этих целей появится приложение, уточнил министр.

