В Подмосковье врачи спасли пациентку с переломами костей после наезда грузовика

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Врачи Видновской клинической больницы спасли женщину, получившую тяжелые травмы после наезда грузового автомобиля, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области.

У пациентки выявили множественные закрытые переломы костей таза со смещением отломков. Несвоевременное оказание помощи могло привести к инвалидности, отмечается в сообщении.

Медики провели противошоковые мероприятия, а также установили пострадавшей аппарат внешней фиксации, который позволил стабилизировать костные отломки.

Повреждение кожи зажило спустя две недели, после чего специалисты провели пациентке закрытую репозицию отломков с устранением смещений костей лонного сочленения, седалищной кости и костей крестца, рассказала травматолог-ортопед Александра Сербинова.

Женщина могла сидеть уже на третьи сутки после операции. В настоящее время она прошла реабилитацию и находится дома. Врачи ожидают, что двигательная функция ног пациентки полностью восстановится.

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