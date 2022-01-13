Проценко перечислил главные направления перезагрузки системы здравоохранения

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Российская система здравоохранения нуждается в полной перезагрузке, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Об этом сообщает "Российская газета".
"Всем ясно: нужен не косметический ремонт, а полная перезагрузка. Во-первых, усиление кадровой подготовки. Известно, что ФАПы и сельская медицина не обеспечены сегодня кадрами. Требует внимания и профессиональная подготовка врачей", – сказал он на Гайдаровском форуме.
Вторым направлением обновления отечественного здравоохренения, по мнению Проценко, должно стать укрепление материально-технической базы, которая в настоящее время активно развивается.
"Мы, например, видим новые госпитали, новые инфекционные клиники, которые по окончании пандемии могут быть быстро перепрофилированы в многопрофильные больницы, это очень важно", – заявил Проценко.
Он отметил, что необходимым условием укрепления российской медицины также является развитие ее пациентоориентированности.
"Необходимо, чтобы система здравоохранения выстраивалась таким образом, чтобы в первую очередь учитывать интересы пациентов", – пояснил врач.
В заключение Проценко заявил, что все реформы в области здравоохранения необходимо планировать с учетом региональных ресурсов и особенностей.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что углубленную диспансеризацию в России прошли уже почти 2 миллиона переболевших коронавирусом человек. По его словам, у 60% людей из прошедших диспансеризацию выявили заболевания, связанные с осложнениями от коронавируса.
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