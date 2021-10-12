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Общество

00:37

Врач рассказал, чем нужно полоскать горло для защиты от тяжелой формы COVID-19

медицина общество

Фото: depositphotos/IgorVetushko

Полоскать горло желательно ромашкой и шалфеем, а нос промывать раствором морской соли, чтобы предупредить тяжелое течение коронавируса. Об этом рассказал инфекционист Евгений Тимаков, сообщает "Газета.ру".

"Полоскать рот, горло и нос нужно тем, что не снижает местный иммунитет, не мешает нормальной микрофлоре полости носоглотки – растительными растворами шалфея, ромашки, морской соли. Промывание носа морской водой или аналогичными растворами снижает дозу вируса, и тем легче протекает заболевание", – сказал специалист.

Врач напомнил, что часть вирусных частиц вымывается полосканиями, а также мытьем рук и умыванием лица после посещения общественных мест.

Предотвратить тяжелое течение COVID-19 и повысить иммунитет помогут отдельные продукты питания, добавил Тимаков. Среди них – квашенная капуста, виноград, зеленые овощи и фрукты, богатые фолиевой кислотой.

"Продукты естественного, природного брожения защищают организм, желудочно-кишечный тракт, микробиому кишечника, и коронавирус протекает легче, если человек заболевает, – это уже доказанный факт", – рассказал Тимаков.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что человек может перенести COVID-19 в более легкой форме, если при контакте с инфицированным коронавирусом пациентом он был в маске. Кроме того, после такой встречи прополоскал горло, а также вымыл руки и лицо.

Высокий уровень выявления новых заболевших может говорить о четвертой волне COVID-19 в России. Об этом ранее заявила замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Она отметила, что защитить от коронавируса может лишь вакцинация. Эксперт также посоветовала вовремя менять маски, мыть руки и лицо после контактов. Кроме того, Руженцова добавила, что приостановить появление новых штаммов станет возможным лишь после формирования коллективного иммунитета.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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