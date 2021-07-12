Врачи рассказали, что испытывают пациенты перед инфарктом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Внезапная увеличивающаяся боль в груди может являться предвестником инфаркта. Такое мнение выразили врачи, сообщает "Газета.ру".

В данном случае специалисты рекомендуют незамедлительно обращаться к медикам. Кроме того, стоит проявить бдительность, если боль распространяется на руки, спину, шею или челюсть, а также появляется одышка и ухудшается самочувствие.

Если данных симптомов нет, то боль в груди может свидетельствовать о стенокардии, несварении желудка или мышечном перенапряжении.

Специалисты уточняют, что симптомами сердечного приступа также являются потливость, головокружение, внезапное чувство тревоги, чрезмерный кашель или хрипы из-за скопления жидкости в легких.

Ранее врач рассказала, что в жару люди, страдающие сердечными заболеваниями, испытывают дополнительную нагрузку, а при заражении коронавирусной инфекцией у них увеличивается риск развития тромбоза. В жару человек теряет много жидкости, а этот процесс провоцирует тромбообразование.

