Инфекционист Минздрава заявила, что COVID-19 еще не побежден

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Число новых случаев коронавируса в РФ снизилось, но о победе над болезнью пока говорить рано. Об этом заявила главный инфекционист министерства здравоохранения Елена Малинникова, передает ТАСС.
"Говорить о полной победе над этой инфекцией еще рано. Заболевание, хоть и в меньшей степени, но еще регистрируется в регионах", – отметила специалист.
По словам Малинниковой, даже в период снятия ограничений необходимо пользоваться средствами защиты. От качества выполнения защитных мер, считает инфекционист, зависит дальнейшая ситуация по коронавирусу.
Как ранее заявила глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева, столица при необходимости готова бороться со второй волной коронавируса.
По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, благоприятная ситуация по коронавирусу наблюдается в 21 регионе страны. Список наиболее спокойных областей возглавляет Тюменская.
За последние сутки в России выявлено 8 987 случаев коронавирусной инфекции. Из них 3 216 случаев не имели клинических проявлений болезни. За весь период зафиксировано 6 715 летальных исходов, выздоровело 269 370 человек.
Число проведенных в России тестов на коронавирус превысило 14 млн
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