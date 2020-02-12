Немецкая медсестра рассказала о разнице между врачами в России и Германии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Медсестра Мария Герлиц прошла практику в больнице Нижнего Новгорода и поделилась впечатлениями о работе в России, сообщает "Газета.ру".

Она отметила, что большинство россиян не могут позволить себе дорогостоящие обследования. В связи с этим местным специалистам чаще приходится прибегать к разным приемам диагностики.

"Послушать пациента с помощью стетоскопа, прощупать его пальцами – этому они просто лучше обучены", – пояснила Герлиц.

Она отметила, что, хотя российские врачи лучше обучены диагностике, немецкие специалисты более вежливо общаются с пациентами.

Кроме того, в Германии чаще доверяют результатам лабораторных исследований, а в России больше используют традиционные методы обследования. Медсестра также отметила, что российские врачи не говорят пациентам о способах лечения и не рассказывают о назначенных лекарствах.

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