В РФ расширили перечень лечебных продуктов для детей-инвалидов

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Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении перечня лечебных продуктов для детей-инвалидов на восемь позиций, до 111 наименований. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Например, в список добавили лечебное питание для детей с муковисцидозом, фенилкетонурией и нарушением обмена жирных кислот.

"Такое питание по назначению врача ребята должны получать регулярно. Оно им необходимо, чтобы чувствовать себя лучше, расти и развиваться. Поэтому надо строго следить за его наличием в достаточном количестве во всех регионах", – подчеркнул Мишустин.

Ранее компания, являющаяся резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", создала спортивные напитки оригинальной рецептуры. Их рекомендуют употреблять школьникам, юным спортсменам и взрослым, которые испытывают повышенные физические нагрузки.

Продукты созданы в виде молочного коктейля, но содержат достаточно протеинов и минимум жира. Они являются дополнительным источником белка, углеводов, витаминов и растворимых пищевых волокон.