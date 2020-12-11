Врачи назвали еще одну причину развития рассеянного склероза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вызывать рассеянный склероз может нерациональное питание и принятие антибиотиков, сообщает News.ru.

Отмечается, что данное заболевание в последние годы все чаще поражает молодых людей. 50 человек на 100 тысяч населения болеют рассеянным склерозом в России. Ранее за вероятную причину проявления недуга было принято считать вирусы и предрасположенность.

Доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии и нейрохирургии РНИМУ имени Н. И. Пирогова Алексей Бойко рассказал, что неправильное питание и определенные лекарства нарушают микробиоту кишечника – микроорганизмы, поддерживающие нормальную жизнедеятельность человека.

"Есть огромное количество научных работ, где выявлена связь между кишечником и мозгом. Когда изменяется состав микробиоты кишечника, убиваются те бактерии, которые нужны для правильной иммунорегуляции. Когда этот процесс нарушается, повышается риск развития многих заболеваний. В том числе рассеянного склероза", – заявил Бойко.

Он добавил, что также микробиоту нарушает пища с избытком трансжиров, простых углеводов и сахара. Также врач заверил, что антибиотики, особенно при бесконтрольном приеме, также негативно сказываются на микроорганизмах в кишечнике.

Уточняется, что рассеянный склероз представляет собой аутоиммунное заболевание центральной нервной системы. Как правило, оно начинает проявляться в молодом возрасте. Среди симптомов – дрожание рук, утомляемость, слабость ног, нарушения зрения. Отсутствие лечения приводит к разрушению нервной системы и гибели.

Бойко добавил, что болезнь молодеет. В настоящее время ее все чаще выявляют у людей в возрасте 30–32 лет. При этом около трех тысяч пациентов с данным диагнозом в России являются несовершеннолетними.

При этом, по словам Бойко, рассеянный склероз редко является фактором риска тяжелого течения коронавируса.

Ранее сообщалось, что лекарства, которые меняют течение рассеянного склероза, применяются даже в случае заражения коронавирусом. Иммуномодулирующие средства могут временно отменить для лечения основного заболевания при обострении.

