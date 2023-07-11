Минздрав РФ разрешил применять "Натрия йодид, 131 I" при лечении рака щитовидки у детей

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Владимир Новиков

Минздрав России одобрил инициативу "Росатома" по использованию радиофармпрепарата "Натрия йодид, 131 I" при лечении рака щитовидной железы у несовершеннолетних. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации составителей справочника "Злокачественные новообразования в России", ежегодно рак щитовидной железы в стране выявляют почти у 300 несовершеннолетних. Радиойодтерапия обычно необходима в 80% случаев.

"Натрия йодид, 131 I" успешно используют при лечении рака щитовидной железы у детей во всем мире с 1940-х годов", – прокомментировал заведующий отделением радиохирургического лечения открытыми радионуклидами МРНЦ имени А. Ф. Цыба – филиала ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, доктор медицинских наук Валерий Крылов.

Он также пояснил, что полный ответ на подобную терапию фиксируется к 70% пациентов с отдаленными метастазами и 98% детей без них. При этом при лечении детей способ гораздо эффективнее, чем при лечении взрослых, отметил Крылов.

Между тем заместитель гендиректора по развитию фармацевтического бизнеса АО "РХК" Диана Кобесова сообщила, что "Росатом" готов удовлетворять потребности отечественной медицины в препарате на 100%. Она также отметила важность сохранения жизни и здоровья юных пациентов.

Ранее стало известно, что с начала 2023 года в России почти в полтора раза выросло производство лекарств. В указанный период столичные заводы выпустили свыше 831 тысячи упаковок противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов, а также на 17,4% больше препаратов для лечения нервной системы – около 7,9 миллиона упаковок.



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