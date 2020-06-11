Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

21:30

Глава Минздрава призвал избегать походов в гости

медицина общество безопасность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал россиян воздерживаться от походов в гости. Об этом сообщает РИА Новости.

"Тот же человек, который не переболел, сталкиваясь с любыми вещами или, например, в случае если приходящий гость, скажем, принесет [вирус] на одежде или на каких-то предметах, то, конечно же, риск существует. Походы к друзьям в гости все-таки нужно по-прежнему ограничивать", – завил глава Минздрава.

По словам Мурашко, человек с иммунитетом к COVID-19 может противостоять болезни, если столкнется с вирусом повторно.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал работодателей сохранять дистанционный режим работы, если существует такая возможность. Если же посещение рабочего места необходимо, то должны соблюдаться санитарные нормы.

Кроме того, градоначальник попросил москвичей избегать массового скопления в День России. Он напомнил, что мероприятия с большим количеством участников в городе пока не разрешены.

Массовая вакцинация от коронавируса может начаться ближе к зиме – Собянин

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать