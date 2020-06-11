Глава Минздрава призвал избегать походов в гости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал россиян воздерживаться от походов в гости. Об этом сообщает РИА Новости.

"Тот же человек, который не переболел, сталкиваясь с любыми вещами или, например, в случае если приходящий гость, скажем, принесет [вирус] на одежде или на каких-то предметах, то, конечно же, риск существует. Походы к друзьям в гости все-таки нужно по-прежнему ограничивать", – завил глава Минздрава.

По словам Мурашко, человек с иммунитетом к COVID-19 может противостоять болезни, если столкнется с вирусом повторно.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал работодателей сохранять дистанционный режим работы, если существует такая возможность. Если же посещение рабочего места необходимо, то должны соблюдаться санитарные нормы.

Кроме того, градоначальник попросил москвичей избегать массового скопления в День России. Он напомнил, что мероприятия с большим количеством участников в городе пока не разрешены.

